Последние новости раздела
- Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают17:30
- В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца17:10
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Донбасс в огне: пожары пожирают регион14:00
В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца
23.06.2018 17:10
В оккупированном Донецке спасатели помогли "правоохранителям" попасть в квартиру, где умер мужчина.
С 11.32 до 12.18 вчера, 22 июня, в центре Донецка (Ворошиловский р-н, ул. Университетская) спасатели по просьбе сотрудников "полиции" занимались открыванием двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасатели ГПСО г. Донецк по выдвижной лестнице через открытое окно попали в квартиру (там находился мужчина 1960 г.р. без признаков жизни) и обеспечили доступ родственникам и сотрудникам "полиции".
От "МЧС ДНР" в операции участвовали 1 единица техники и 3 человека личного состава.
Теги: Донецк, Донбасс, спасатели, тело
Читайте также:
- Донецкие спасатели учились тушить пожар в гостинице
- Несмотря на снег, дороги Донетчины открыты
- Чемпионатом мира по пожарно-спасательному спорту заинтересовались национальные общины Донетчины
- В Донецке взорвался дом. Есть пострадавшие
- В Донецке нашли бомбу и снаряд
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают17:30
- В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца17:10
- На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов16:50
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- В Донецке поднимают цену на проезд14:20
- Страдания у Донецкой фильтровальной станции: одни - стреляют, другие - спасают17:30
- В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца17:10
- На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов16:50
- Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте16:30
- На теле Донбасса замечены новые шрамы войны16:10
- Донбасс: полиция ищет водителя-убийцу15:49
- В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого15:30
- Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что15:10
- На Донбассе трех боевиков уничтожили, еще троих - ранили14:46
- СБУ заявила, что в Харькове предотвратили заказанный РФ теракт (ВИДЕО)14:35
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»