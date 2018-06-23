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Архив - Донецкая область

В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца

23.06.2018 17:10
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В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца

В оккупированном Донецке спасатели помогли "правоохранителям" попасть в квартиру, где умер мужчина.

С 11.32 до 12.18 вчера, 22 июня, в центре Донецка (Ворошиловский р-н, ул. Университетская) спасатели по просьбе сотрудников "полиции" занимались открыванием двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасатели ГПСО г. Донецк по выдвижной лестнице через открытое окно попали в квартиру (там находился мужчина 1960 г.р. без признаков жизни) и обеспечили доступ родственникам и сотрудникам "полиции".

От "МЧС ДНР" в операции участвовали 1 единица техники и 3 человека личного состава.



Теги: Донецк, Донбасс, спасатели, тело
 
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