В Донецке залезли в окно - и нашли мертвеца

23.06.2018 17:10

В оккупированном Донецке спасатели помогли "правоохранителям" попасть в квартиру, где умер мужчина.



С 11.32 до 12.18 вчера, 22 июня, в центре Донецка (Ворошиловский р-н, ул. Университетская) спасатели по просьбе сотрудников "полиции" занимались открыванием двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.



Спасатели ГПСО г. Донецк по выдвижной лестнице через открытое окно попали в квартиру (там находился мужчина 1960 г.р. без признаков жизни) и обеспечили доступ родственникам и сотрудникам "полиции".



От "МЧС ДНР" в операции участвовали 1 единица техники и 3 человека личного состава.