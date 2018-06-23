В Мариуполе попробуют съесть тонну мороженого

23.06.2018 15:30

В Городском саду Мариуполя сегодня проходит веселый и вкусный фестиваль мороженого. Дети участвуют в интересных мастер-классах, соревнованиях и активных играх.



Как сообщает Мариупольский городской совет, такое мероприятие проводится в приморском городе уже во второй раз. Главная цель фестиваля - подарить праздник и радость детям Мариуполя.



"Для охлаждения гостей фестиваля было привезено около 1 тонны мороженого. На праздновании работает несколько площадок, где дети могут показать свои таланты и получить вкусные вознаграждения. Каждый может стать супергероем. Так, в зонах аквагрима проходит превращение детей в любимого сказочного персонажа", - отмечается в сообщении.