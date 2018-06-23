В Покровске мужчина попал в ловушку

23.06.2018 10:10

Сегодня, 23 июня, в Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная правительству Украины часть Донетчины) спасатели освободили молодого человека из ловушки.



По данным сайта спасателей Донетчины, 23 июня в 8:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в г. Покровске. Возле Центрального рынка по ул. Тургенева между забором и стеной магазина застрял человек 1998 года рождения. Самостоятельно выбраться он не мог.



Бойцы ГСЧС с помощью пожарного лома сорвали замок с забора и обеспечили доступ к пострадавшему для работников скорой медицинской помощи. Молодой человек госпитализирован в Центральную районную больницу г. Покровск с ориентировочным диагнозом - травма правой нижней конечности.