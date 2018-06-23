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В Покровске мужчина попал в ловушку
23.06.2018 10:10
Сегодня, 23 июня, в Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная правительству Украины часть Донетчины) спасатели освободили молодого человека из ловушки.
По данным сайта спасателей Донетчины, 23 июня в 8:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в г. Покровске. Возле Центрального рынка по ул. Тургенева между забором и стеной магазина застрял человек 1998 года рождения. Самостоятельно выбраться он не мог.
Бойцы ГСЧС с помощью пожарного лома сорвали замок с забора и обеспечили доступ к пострадавшему для работников скорой медицинской помощи. Молодой человек госпитализирован в Центральную районную больницу г. Покровск с ориентировочным диагнозом - травма правой нижней конечности.
Теги: Донбасс, помощь, спасатели, ловушка, Покровск
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