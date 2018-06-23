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Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело
Известный волонтер Юрий Мысягин развеял очередные фейки пропагандистов со временно оккупированной части Донбасса.
"Когда идёт время и успехов на фронте нет никаких, а территория контролируемая "ОРЛДО” потихоньку уменьшается, тут сразу в бой вступает полковник Марочко (представитель т.н. "Народной милиции ЛНР" - прим. ред.) и что-то заявляет. Уже были заявления про американские и польские ЧВК воюющие на стороне ВСУ, отступления ВСУ и сдача освобождённых посёлков Травневое, Гладосово и Чигири… Всё это оказалось высосанным из пальца, - отмечает Мысягин. - ВСУ как закрепились на новых рубежах, так и стоят. Теперь после заявления Штаба ООС про 2 км новых позиций - очередь дошла до посёлка Желобок. Чувствует жареное".
Волонтер подчеркивает: "ВСУ тихо делают своё дело и до этого посёлка осталось всего ...... шагов хлопцев в берцах".
Теги: Донбасс, волонтер, ВСУ, оккупанты
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