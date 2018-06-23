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Задержания на донбасских КПВВ: кого и за что
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, 22 июня нарушителей задерживали на контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутов" и "Марьинка", расположенных у линии разграничения в Донецкой области.
Так, вчера в КПВВ "Гнутово" пограничный наряд Донецкого отряда обнаружил у гражданина Украины, следовавшего в сторону временно оккупированной территории, поддельное доверенность на право управления автомобилем "Фиат" украинской регистрации. В Нацполицию направлено соответствующее уведомление об обнаружении уголовного преступления по статье 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Гражданина и автомобиль с поддельным документом передали правоохранителями.
А на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "договориться" о внеочередном проезде через линию соприкосновения за денежные вознаграждения. Их тоже передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.
За прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения.
Теги: Донбасс, задержание, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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