Жебривский связал назначение нового губернатора Донетчины с возможной активизацией на фронте

23.06.2018 16:30

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, аудитор НАБУ Павел Жебривский считает, что пришедший ему на смену генерал СБУ Александр Куць осведомлен о специфике Донецкой области, местного населения и в целом ситуации в регионе.



"Генерал Куць - это человек, который четко понимает специфику Донецкой и Луганской, местное население и в целом ситуацию в регионе. Он еще молодым офицером работал в управлении СБУ Донецкой области. Это человек, который не побоялся, и с 2014 года работала на территории Донецкой и обеспечивала борьбу с террористами", - подчеркнул Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.





Бывший губернатор уверяет, что президент сам выбирал кандидатуру на должность нового председателя Донецкой ОВГА.



"Возможно, на этом этапе ситуации на Донбассе для управления нужен именно такой человек. Поскольку военные предусматривают угрозу: после Чемпионата мира по футболу Россия активизируется на фронте", - считает Жебривский.

Ранее эксперты поделились ожиданиями от назначения новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ 41-летнего Александра Куця. Напомним, что 22 июня нового губернатора Донетчины в Краматорске представил лично президент Украины Петр Порошенко.



