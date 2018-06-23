Зона ООС: обстрелы сегодня зафиксированы у двух населенных пунктов

23.06.2018 07:42

В течение текущих суток, 23 июня, враг открывал огонь по представителям операции Объединенных сил на Донбассе у Новотошковского и Лебединского.



Дважды огонь велся в районе Новотошковское - из минометов 82-го калибра. Также дважды враг обстрелял позиции ОС у Лебединского - из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.