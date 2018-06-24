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Архив - Донецкая область

Беспилотники "Орлан-10" прорывались через линию разграничения

24.06.2018 16:50
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Беспилотники "Орлан-10" прорывались через линию разграничения

За прошедшие сутки, 23 июня, оккупанты Донбасса не раз пытались заслать свои беспилотники на подконтрольную ВСУ территорию.

"Противник продолжает активную разведку наших позиций с применением беспилотных летательных аппаратов российского производства. За прошедшие сутки отмечено шесть случаев попыток БПЛА типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения. Наибольшее количество из них отмечено на Мариупольском направлении", - сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук.

Напомним, что российские оккупационные войска 25 раз прибегали в субботу к прицельному огню по позициям защитников Украины.

Более десяти человек были убиты и ранены вчера во время боев на Донбассе.

Сегодня, 24 июня, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



Теги: Донбасс, беспилотник, оккупанты, ООС
 
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