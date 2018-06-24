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Архив - Донецкая область

Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса

24.06.2018 13:10
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Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса

Бронетехника оккупантов Донбасса замечена в жилых района Донецка и н.п. Кальмиусское.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, опубликованном вечером 23 июня, сообщается, что 20 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 18 боевых машин пехоты (четырнадцать БМП-1 и четыре БМП-2), 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БТС-4А) и 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТ-ЛБ) в жилых районах Донецка. Кроме того, замечен БТР-80 в жилом районе н. п. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка).

Вся указанная бронетехника находится в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.



Теги: Донбасс, бронетехника, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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