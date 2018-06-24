Будни оккупации: молодые выпускники Донецкого медуниверситета вспоминают лечение "ополченцев" как страшный сон

24.06.2018 07:00

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала, то довелось пережить молодым выпускникам расположенного в оккупированного Донецке медицинского университета.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены): "Оккупированный Донецьк. Молодые выпускники медунивера нашли работу в маленьком городе на линии фронта. Увидели, шо опочленцев толком никто не лечит. А шо их лечить? Одним больше, одним меньше. Жизнь не ценится. Мясо. Шо за них переживать. Бабы ещё нарожают. Приходилось бороться с симптомами алкогольного отравления, выводить алкашню из шока, приводить обрыганных и обоссанных орков в чувства и ставить обратно в строй славных защытников молодой рыспублики. В перерывах между поступлениями свежих алкоголиков, вывозили не менее свежие трупы по разнарядке, кого-куда".





Как подчеркивает Григорьева, "нормальной медицинской человеческой практики так и не было - то алкашня, то жмурики".



Еле отработали несколько месяцев, юные медики с трудом рассчитались (их не отпускали) и разъехались по своим родным городам на оккупированной территории.



"Там нашли работу на маленькие зарплаты. Медиков в рыспублике не хватает, поэтому работа есть. Вопрос в оплате. Возюкаются теперь с бабульками-дедульками и молодыми мамашками с ихними дитями. Вспоминают военную практику, как страшный сон", - отмечает Григорьева.



Марина делает вывод: "Кто хотел русский миръ, тот прочувствовал. А кто не хотел, тот все равно в связке со всеми".