Донбасс: в зоне ООС задержали шпионов с криминальным прошлым

24.06.2018 07:30

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (зона операции Объединенных сил на Донбассе) мобильной разведывательной группой, осуществлявшей наблюдение за одной из участков линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое неизвестных.



После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.



При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск. В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.



"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - отмечается в сообщении.



Задержанные переданы в правоохранительные органы.