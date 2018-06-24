Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова

24.06.2018 13:30

Политолог Кирилл Молчанов считает, что изложенные в плане министра МВД Украины Арсена Авакова предложения по реинтеграции Донбасса связаны исключительно с политическими намерениями.



"Первое на чем настаивает Аваков – что Минские соглашения не функционируют, они "мертвы". Второе: миротворческая миссия – это всё очень долго, сложно и непонятно, будет ли она проголосована, и что необходимо проводить какую-то полицейскую миссию, готовит для этого Нацгвардию, которые на разбитой по секторам территории будут устанавливать украинскую власть. Дальше он предлагает принять закон о коллаборантах, закон о прощении. Он говорит о том, что необходимо всем, кто там на тот момент проживает, повторно, после проверки, выдали украинские паспорта. Он предлагает их всех признать недогражданами, как в Прибалтике, а потом кому-то выборочно раздавать украинские паспорта", – напомнил Молчанов во время интервью на Ukrlife.TV суть "донбасского плана Авакова".



Кроме того, по словам политолога, Аваков предлагает всех, кто не работал на структуры или предприятиях "ДНР" и "ЛНР" амнистировать, а остальных судить в специальных судах.



"Самое интересное, что он предлагает их лишить права голоса, как минимум, на три года. Они уже будут недограждане Украины, получается, – отметил эксперт. - Это всё - сугубо политическая риторика. Вряд ли это является жизнеспособной парадигмой для Донбасса, скорее – это его фантазии, которые направлены на то, чтобы себя максимально аффилировать с "ястребами войны" и стать их политическим лидером. Он летал в Вашингтон – поддержку не получил, он этот план презентует везде, я думаю, для того, чтобы можно было получить поддержку 10-15% электората, который стоит на позициях, что необходимо Донбасс возвращать силой".

Напомним, что 7 июня Аваков заявил - деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных. По словам министра, освободить оккупированные территории можно при помощи полицейской операции, которая может пройти в ближайшее время.



Аваков отметил, что в операции по освобождению Донбасса примут участие миротворцы ООН, а сам процесс деоккупации должен проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. По словам главы МВД, для такой операции будет достаточно 2 тыс. правоохранителей.



Кроме того, по словам министра, нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации.



Аваков также рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР".



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.

Военный эксперт Олег Стариков, комментируя озвученный недавно министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым план деоккупации Донбасса без привлечения военных, назвал его самым реалистичным на данный момент сценарием урегулирования конфликта на востоке Украины.