- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:45
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова
Политолог Кирилл Молчанов считает, что изложенные в плане министра МВД Украины Арсена Авакова предложения по реинтеграции Донбасса связаны исключительно с политическими намерениями.
"Первое на чем настаивает Аваков – что Минские соглашения не функционируют, они "мертвы". Второе: миротворческая миссия – это всё очень долго, сложно и непонятно, будет ли она проголосована, и что необходимо проводить какую-то полицейскую миссию, готовит для этого Нацгвардию, которые на разбитой по секторам территории будут устанавливать украинскую власть. Дальше он предлагает принять закон о коллаборантах, закон о прощении. Он говорит о том, что необходимо всем, кто там на тот момент проживает, повторно, после проверки, выдали украинские паспорта. Он предлагает их всех признать недогражданами, как в Прибалтике, а потом кому-то выборочно раздавать украинские паспорта", – напомнил Молчанов во время интервью на Ukrlife.TV суть "донбасского плана Авакова".
Кроме того, по словам политолога, Аваков предлагает всех, кто не работал на структуры или предприятиях "ДНР" и "ЛНР" амнистировать, а остальных судить в специальных судах.
"Самое интересное, что он предлагает их лишить права голоса, как минимум, на три года. Они уже будут недограждане Украины, получается, – отметил эксперт. - Это всё - сугубо политическая риторика. Вряд ли это является жизнеспособной парадигмой для Донбасса, скорее – это его фантазии, которые направлены на то, чтобы себя максимально аффилировать с "ястребами войны" и стать их политическим лидером. Он летал в Вашингтон – поддержку не получил, он этот план презентует везде, я думаю, для того, чтобы можно было получить поддержку 10-15% электората, который стоит на позициях, что необходимо Донбасс возвращать силой".
Напомним, что 7 июня Аваков заявил - деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных. По словам министра, освободить оккупированные территории можно при помощи полицейской операции, которая может пройти в ближайшее время.
Аваков отметил, что в операции по освобождению Донбасса примут участие миротворцы ООН, а сам процесс деоккупации должен проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. По словам главы МВД, для такой операции будет достаточно 2 тыс. правоохранителей.
Кроме того, по словам министра, нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации.
Аваков также рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР".
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.
Военный эксперт Олег Стариков, комментируя озвученный недавно министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым план деоккупации Донбасса без привлечения военных, назвал его самым реалистичным на данный момент сценарием урегулирования конфликта на востоке Украины.
Теги: политика, Донбасс, план, Аваков, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
- Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили
- Стало известно, куда отправился Аваков-младший сразу после освобождения
- Военный эксперт одобрил план Авакова по возвращению неподконтрольного Донбасса
- Турчинов высказался о деоккупации Донбасса и разрыве дипотношений с РФ
- Секретарю Донецкого горсовета за книги о бандитских разборках вручили премию
- Льюис выразил Кличко "абсолютное уважение" за уход с ринга
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:45
- Миссия ОБСЕ попала на "трибунал" в Луганске12:33
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:45
- Миссия ОБСЕ попала на "трибунал" в Луганске12:33
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие