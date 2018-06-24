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Донецк вздрогнул от сильного взрыва

24.06.2018 16:23
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Донецк вздрогнул от сильного взрыва

Сегодня, 24 июня, в четвертом часу дня, в Киевском районе временно оккупированного Донецка прогремел сильный взрыв.

Местные жители пишут об этом в социальных сетях. По их словам, то ли рвануло, то ли прилетело в районе завода "Точмаш", где находится одна из баз боевиков. Некоторые пишут, что слышали даже два взрыва. У многих, живущих в районе "Ветки" и дальше - ближе к разбитому аэроппорту - задрожали окна. Явно прошла взрывная волна.

Официальные сайты созданного РФ квазиобразования "ДНР" пока безмолвствуют. Похоже, вырабатывают версию, как бы всё в очередной раз "повесить" на ВСУ. Хоть рвануть могло по традиционной причине – пьянство и косорукость оккупантов.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
 
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