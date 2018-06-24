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Архив - Донецкая область

Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС

24.06.2018 12:45
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Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС

Сегодня, 24 июня, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера происходили на всех направлениях. Горячее всего было на юге Донетчины.


Напомним, что российские оккупационные войска 25 раз прибегали в субботу к прицельному огню по позициям защитников Украины.

Более десяти человек были убиты и ранены вчера во время боев на Донбассе.



Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт, ООС
 
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