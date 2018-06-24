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Из "ДНР" пришли "свинские новости"
Свыше четырех тонн продуктов свиноводства было изъято специалистами т.н. "ДНР" с февраля 2017 года на контрольно-пропускных пунктах с Украиной в целях защиты от африканской чумы свиней (АЧС).
Как сообщили в пресс-службе "министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР", за 2017 год "службой ветеринарно-санитарного контроля и надзора было изъято и утилизировано 3229,74 килограмма свинины и продукции переработки свинины, которые завозились с территории Украины, а за текущий период – 802,05 кг".
Ранее сообщалось, что ветеринары оккупированной части Донетчины за полтора года привили от классической чумы свиней 83,5 тысячи животных. Вакцины от АЧС пока не существует.
Напомним, что "документ", запрещающий ввоз с территории Украины на территорию псевдореспублики и транзит живых свиней, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, готовых продуктов из свинины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, бывшего в употреблении для транспортировки свиней оборудования и прочего, появился в "ДНР" в феврале 2017 года. Причиной этому послужила регистрация на территории Украины вспышек АЧС.
Также местные сайты сообщают, что 83,5 тыс. свиней было привито на оккупированной территории Донетчины от классической чумы за полтора года. В фейковом минагропроме уверяют, что на территории псевдореспублики АЧС не регистрировалась. Также сообщается, что на неподконтрольной правительству части региона свиноводством занимаются 45 предприятий. Они находятся в Донецке, Снежном, Енакиево, Шахтерске, а также Амвросиевском, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах.
Теги: Донбасс, свинина, оккупация, ДНР, АЧС
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