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Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ
Медперсонал больницы оккупированной Горловке, что на Донетчине, отказался предоставлять представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине информацию о жертве среди гражданского населения.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 июня), медики заявили, что для предоставления подобной информации необходимо "разрешение от вооруженных формирований".
Напомним, что оккупированная Горловка часто попадает под обстрелы. Практически каждую неделю поступают сообщения о новых разрушениях и жертвах среди мирного населения. "Власти" города уверяют, что удары наносят Объединенные силы. Украинская же сторона подчеркивает, что не стреляет по мирным населенным пунктам. В соцсетях местные жители пишут, что оккупанты нередко занимаются "самообстрелами" с целью обвинения в них ВСУ.
Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, ДНР, СММ ОБСЕ
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- Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"19:10
- Сегодня на Донбассе в ход пошли артиллерия и танк18:51
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- В Донецке народ злится из-за повышения цен на проезд18:09
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