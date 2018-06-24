Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ

24.06.2018 20:20

Медперсонал больницы оккупированной Горловке, что на Донетчине, отказался предоставлять представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине информацию о жертве среди гражданского населения.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 июня), медики заявили, что для предоставления подобной информации необходимо "разрешение от вооруженных формирований".



Напомним, что оккупированная Горловка часто попадает под обстрелы. Практически каждую неделю поступают сообщения о новых разрушениях и жертвах среди мирного населения. "Власти" города уверяют, что удары наносят Объединенные силы. Украинская же сторона подчеркивает, что не стреляет по мирным населенным пунктам. В соцсетях местные жители пишут, что оккупанты нередко занимаются "самообстрелами" с целью обвинения в них ВСУ.