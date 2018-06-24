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Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами
Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" Валерия Вершинина, защищающая права внутренне перемещенных лиц, заявила, что за 4 года вооруженного конфликта на Донбассе не было ни одной целенаправленной программы эвакуации. При этом людей, попавших в жернова войны, государство лишает конституционных прав.
"За 4 года войны не было ни одной целенаправленной программы эвакуации. Не существует ни одного места, ни города, ни дома, ни учреждения, которое приглашало бы людей с неподконтрольной территории или было бы готово принять людей с неподконтрольной территории", – заявила Вершинина в эфире "Телеканал ATR".
Кроме того, по ее словам, бывают ситуации, когда люди не имеют права на помещение в гериатрию.
"Бывают такие ситуации, когда люди готовы проживать в гериатрических заведениях, допустим, пожилые люди, которые заявляют, что они действительно нуждаются в этом. Но у них где-то есть бросившие их дети, или их дети желают остаться на неподконтрольной территории, и тогда, поскольку у этих людей есть родственники, они даже не имеют права на помещение в гериатрию. На самом деле у нас есть якобы такой институт "Поддержка для перемещения", но он фактически не работает. Говорят о том, что если вы хотите переместиться, обращайтесь в МЧС. Но, поверьте, еще никто не смог от них ничего полезного добиться", – рассказала Вершинина.
По ее словам, люди, оставшихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, сталкиваются с большим количеством унижений и оскорблений – и там, и на подконтрольных территориях.
"Людей, оставшихся на оккупированных территориях, государство называет "пенсионными туристами". Эти люди сталкиваются с большим количеством унижений и оскорблений. Ничего, кроме обвинений, что они не переехали, эти люди в основном не получают. Когда чиновники высшего эшелона позволяют себе употреблять такое выражение, как "пенсионный туризм", я рассматриваю таких людей как сепаратистов, потому что только враг моей страны может считать, что какие-то граждане могут быть лишены гражданских прав, – заявила Вершинина. - Когда говорят о том, что все, кто хотели – выехали, а все остальные, значит, они находятся на попечении того государства, которое их захватило, у меня всегда возникает вопрос "А что, наша Конституция уже не работает? Что, нам другая страна будет диктовать, в каких отношениях мы со своими гражданами? Мой паспорт гражданина Украины он что – ничего не стоит? Тогда попробуйте его у меня забрать. Дело в том, что от того, что гражданин остался в оккупации, он не перестал быть нашим гражданином".
Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" поделилась своим видением, как государство должно относиться к людям с неподконтрольных территорий:
"Когда этот человек приезжает сюда, вместо того, чтобы встретить его и сказать, что да, мы не можем сейчас вернуть территории, мы были обязаны тебя защитить, но мы не смогли, мы использовали свою армию, мы объединили все силы, но враг сейчас сильнее, поэтому там, к сожалению, нас нет. Но здесь ты свой. Вот тебе набор инструментов для того, чтобы ты мог реализовать свои гражданские права. И если для тебя нет жилья здесь, то хорошо, приезжай, будь с нами. Но мы таких людей отталкиваем. И говорим: "Двери закрыты. Мы вспомним о вас, когда вернем те территории". А что, можно быть царем пустыни? Можно вернуть территории и забыть о людях? Мы никогда не вернем территории, если мы потеряем своих граждан. И более страшно, что мы потеряем своих граждан здесь, потому что сейчас люди предпенсионного возраста, которые смотрят на всю эту ситуацию, они думают "а зачем мне платить налоги, а зачем мне стараться соблюдать законы, ведь завтра со мной случится то же самое. Завтра меня также лишат пенсии"".
Теги: Донбасс, оккупация, государство, переселенцы, ВПЛ
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