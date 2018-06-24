Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе стало больше минной опасности

24.06.2018 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе стало больше минной опасности

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали на Донбассе фиксировала наличие новые мин и предупредительных знаков о минной опасности.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 июня), 21 июня беспилотник Миссии (БМПА среднего радиуса) действия снова обнаружил около 300 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два продольных ряда к востоку от позиций Вооруженных сил Украины возле н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя).

В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил 25 противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек дороги на юго-западной окраине н. п. Травневое (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка).

22 июня наблюдатели впервые зафиксировали два светло-голубых предупредительных знака о минной опасности неподалеку от н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка).



Теги: Донбасс, беспилотник, мины, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх