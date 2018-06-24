- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"19:10
- Сегодня на Донбассе в ход пошли артиллерия и танк18:51
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс18:30
- В Донецке народ злится из-за повышения цен на проезд18:09
- На Донбассе стало больше минной опасности17:50
- В Азовском море тонул житель Донецка17:30
- Российские боевики пишут книги о том, как оккупировали Донбасс17:10
Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"
Политолог Кирилл Сазонов считает, что новоназначенный глава Донецкой областной военно-гражданской администрации 41-летний генерал СБУ Александр Куць может очистить регион от сепаратистов.
В эфире "112 Украина" Сазанов отметил, что Куць может стать лучшим губернатором, нежели его предшественник Павел Жебривский, который не оправдал ожиданий граждан.
"По крайней мене, он (Куць) почистил свою службу. В Донецке СБУ была еще до революции очень плотно напичкана российской агентурой. Тот же глава донецкой "Альфы" Ходаковский перешел в батальон "Восток", милиция тотально переходила на сторону боевиков. Он немножко их почистил. Он из СБУ, ближе к военным. А власть в регионе сейчас принадлежит военным. Есть надежда, что став губернатором, он может очень плотно заняться чисткой. И не только спецслужб, а и органов власти, местного самоуправления", - предположил политолог.
По словам Сазонова, сепаратисты на Донбассе осмелели.
"Сейчас они на последней стадии, когда уже подают иски против Украины. Иск об оскорблении чести и достоинства (экс-мэр Славянска, находящаяся под судом – прим. ред) Штепа подает на (представителя Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первого вице-спикера парламента – прим. ред.) Ирину Геращенко. Они осмелели, поняли, что им ничего не будет, они здесь остались реальными хозяевами. Надеюсь, он это разобьет", - заявил политолог о Куце.
Ранее эксперты поделились ожиданиями от назначения новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ 41-летнего Александра Куця. Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, аудитор НАБУ Павел Жебривский связал назначение Куця новым губернатором Донетчины с возможной эскалацией на фронте.
Президент Украины Петр Порошенко, пребывая 22 июня в Краматорске, где представител нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця, очертил перспективы Донбасса.
Напомним, что Александр Куць родился в российском Ростове-на-Дону. В Украине живет с 1990-х годов. В 2015 году стал руководителем Донецкого управления СБУ. Летом прошлого года возглавил новосозданное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Теги: Донбасс, губернатор, СБУ, сепаратизм, Александр Куц
- В Донецке задержали лидера "сепаратистов", а в Киеве накрыли "клад" у экс-министра
- Жебривский защищает свою команду
- СБУ задержала крупного бизнесмена за финансирование боевиков "ЛНР"
- Новый губернатор Луганщины о сепаратистах: "Бегают по области, по городу"
- Беглого экс-нардепа, сепаратиста Царева ждут в СБУ
- СБУ проверяет партию Медведчука на сепаратизм
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"19:10
- Сегодня на Донбассе в ход пошли артиллерия и танк18:51
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс18:30
- В Донецке народ злится из-за повышения цен на проезд18:09
- На Донбассе стало больше минной опасности17:50
- В Азовском море тонул житель Донецка17:30
- Российские боевики пишут книги о том, как оккупировали Донбасс17:10
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"19:10
- Сегодня на Донбассе в ход пошли артиллерия и танк18:51
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс18:30
- В Донецке народ злится из-за повышения цен на проезд18:09
- На Донбассе стало больше минной опасности17:50
- В Азовском море тонул житель Донецка17:30
- Российские боевики пишут книги о том, как оккупировали Донбасс17:10
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске