Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ

24.06.2018 11:45

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, на Донетчине в период с вечера 21 июня по вечер 22 июня зафиксировано 110 взрывов, на Луганщине – 5.



В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом почти такое же количество взрывов (примерно 110 относительно 115 соответственно).



Так, поздно вечером 21 и в ночь на 22 июня камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 44 взрыва неопределенного происхождения, 118 снарядов (85 с запада на восток, 22 с востока на запад, 9 с севера на юг и 1 с юга на север), а также 1 очередь с запада на восток — все в 1–4 км к югу.



Поздно вечером 21 и в ночь на 22 июня камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала 8 взрывов неопределенного происхождения, 10 очередей с запада на восток, 2 выпущенные вверх осветительные ракеты и 271 снаряд (171 с востока на запад и 100 с запада на восток) — все в 3–6 км к северо-востоку.



Вечером 21 и в ночь на 22 июня в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 31 взрыв неопределенного происхождения и 160 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 3–5 км к юго-востоку и югу. На следующий день члены команды Миссии слышали 5 взрывов неопределенного происхождения и 8 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–5 км к юго-востоку.



В Луганской области СММ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня: вечером 20 июня камера СММ в Станице Луганской зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения в 2-4 км к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения).