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Опубликованы новые данные о пересечении донбасской линии разграничения
24.06.2018 08:30
За прошлые сутки, 23 июня, через контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на Донбассе, последовало 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Майорск" - 7830 человек и 1030 транспортных средств;
"Марьинка" - 10200 человек и 1980 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8215 человек и 1530 транспортных средств;
"Гнутово" - 3810 человек и 910 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9185 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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