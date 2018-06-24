Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры

24.06.2018 22:20

Известный журналист и блогер, переселенец из Донецка Денис Казанский в интервью "Апострофу" рассказал о подковерных играх и интригах среди "функционеров" так называемой ДНР и о том, почему часть главарей и сторонников боевиков считает предателем помощника президента РФ Владимира Путина, куратора Донасса Владислава Суркова.



Комментируя слухи о том, что главаря "ДНР" Александра Захарченко могут заменить, что его оппонент Александр Ходаковский (экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса") выехал в РФ, а также, что были задержаны несколько людей из окружения Павла Губарева (получил известность весной 2014-го как "народный губернатор Донбасса", но особых постов после захвата части региона оккупантами так и не получил), Казанский отметил:



"Означает это, конечно, какие-то подковерные конфликты, интриги. Может ли быть сменен Захарченко? Совершенно непонятно, потому что никакой официальной информации у нас нет, мы довольствуемся какими-то слухами из кулуаров.



Вот была одно время информация, что Суркова сняли (с должности советника Путина и куратора оккупированного Донбасса – прим. ред.). Все эти ребята, оппозиция Захарченко, праздновали, радовались. Я читаю их Telegram-каналы, социальные сети, они говорили: "Вот здорово, наконец-то убрали Суркова, Сурков – предатель, довел ситуацию на Донбассе до патовой, подписал эти Минские соглашения, которые ни к чему не приводят". Эти российские ястребы считают Суркова очень плохим менеджером и предателем дела "Новороссии". Они все радовались, и, исходя из их эмоций, я посчитал, что Суркова убрали.



Теперь пришла информация, что Сурков, оказывается, остался. Говорят, что он по-прежнему курирует направление Донбасса. Это значит, что рассчитывать на смещение Захарченко не приходится, потому что Захарченко – это близкий человек Суркова. От Суркова зависит, будет Захарченко или не будет. Если бы Суркова убрали, скорее всего, Захарченко полетел бы следом за ним. И многие в "ДНР" на это рассчитывали. Сейчас же уже неясно. Скорее всего, ничего и не будет, Захарченко наверняка останется.



Что же касается людей Губарева, у Губарева тоже непростые отношения с Захарченко. Он, понятное дело, претендует на какие-то более лидерские роли, но боится высовываться, старается действовать очень осторожно, плетет интриги, действует через других людей.



Есть такой Константин Долгов, харьковчанин, пиарщик, пишет пропаганду, работал на разных пропагандистских ресурсах. В одно время он работал на Захарченко и постоянно выпускал какие-то ролики на местном телевидении, писал в соцсетях, как процветает "ДНР". Потом он поругался с Захарченко, его стали преследовать, он уехал в Москву. Сейчас Губарев ему, как говорят, дает деньги. И этот Константин Долгов занимается системным мочиловом Захарченко и его ближайшего сподвижника "Ташкента" (так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, - прим. ред.). Он постоянно выпускает ролики, в которых их позорит, рассказывает о криминальных схемах, как они воруют и так далее. То есть Губарев через этого Костю, который является его другом, занимается мочиловом своего оппонента.



Вот такие там вырисовываются интриги. Если раньше все было более прямолинейно, то сейчас там зарождается такая местная полуполитика.



Губарев, видимо, рассчитывает на что-то, соответственно, наезды на его людей – это ответные приветы. Там же идет дележ каких-то потоков. Губарев и его соратники отжали себе разные супермаркеты, которые были брошены в свое время или же принадлежали каким-то украинским сетям, объединили их и назвали это "Семерочка". Теперь эту сеть супермаркетов "Семерочка" возглавляет бывший менеджер АТБ, тоже друг Паши Губарева с незапамятных времен. И, видимо, тут коммерческие интересы: у Губарева, может быть, там что-то отжимают, не дают ему зарабатывать деньги. Опять же, связано это может быть с тем, что он претендует на власть. Двоих его людей поймали, обвинили в том, что они работали на Украину. Причем, как он сам пишет, их били, выбивали из них признание.



Когда прошел слух, что Суркова убирают, все очень зашевелились. Сразу и Ходаковский много всего писал, и Губарев оживился. Потом, когда стало понятно, что Сурков, наверное, остается, исчез Ходаковский и вообще перестал писать. И начался этот накат на Губарева. Постоянно идут какие-то подковерные разборки, большая часть которых от нас скрыта. Мы можем что-то додумать логически, допустить, прикинуть, но мы видим только вершину айсберга".