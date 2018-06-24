По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин

24.06.2018 12:56

Спикер Минобороны Украины полковник Максим Праута представил сегодня, 24 июня, расширенную сводку из зоны операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки.



По словам Прауты, за прошлые сутки зафиксировано 25 прицельных обстрелов наших оборонительных укреплений со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник выпустил по защитникам Украины 64 артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 10 мин 120-го и 21 мину 82-го калибра.



Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали ответный огонь.



На Луганском направлении в субботу зафиксировано 11 прицельных обстрелов.



Наиболее интенсивно враг обстреливал опорные пункты воинов ОС вблизи населенных пунктов Новотошковское и Крымское. В частности, ночью 12 мин 82-го калибра боевики выпустили по защитникам Новотошковского, а вечером 9 мин того же калибра – по защитники Крымского. Вблизи этих же населенных пунктов противник обстреливал позиции Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а также из вооружения БМП.



Применение оккупантами гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого пехотного вооружения зафиксировано в течение суток в сторону защитников Степного, Крымского, Новотошковского, Золотого Зайцево, Новгородского и Светлодарска.



На Донецком направлении вчера зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов.



В темное время суток противник четыре раза обстрелял из артиллерии калибра 122 мм позиции ОС вблизи Лебединского, Водяного и Талаковки, а утром бил из минометов 120-го калибра по защитникам Каменки.



Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли во время обстрелов Лебединского, Широкино, Каменки, Песок, Авдеевки, Павлополя и Новоселовки Второй.



"Вследствие вражеских обстрелов 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил полковник. - По данным разведки, трое оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Противник также потерял одну единицу автомобильного транспорта".



Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского.

Сегодня, 24 июня, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.