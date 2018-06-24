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Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
В Краматорске сотрудники управления уголовного розыска области совместно с следственным управлением, управлением защиты экономики в Донецкой области, спецподразделением КОРД и областной прокуратурой разоблачили покерные клубы, где велись незаконные азартные игры. Объявлено о подозрение организатору нелегального бизнеса и двум его подчиненным.
Оперативники получили информацию про игорное заведение, замаскированное в здании неработающего спортивно-развлекательного центра. Администрация приняла меры конспирации - попасть внутрь мог только проверенный гость, сообщает полиция Донетчины.
Клуб имел собственную "службу безопасности", которая осуществляла "фейс-контроль" и контролировала ситуацию с помощью камер наружного и внутреннего видеонаблюдения. Также велся учет клиентов с их личными данными и суммами выигрышей.
Спецоперация по задержанию сыщики готовили три месяца. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 "Занятие игорным бизнесом", в режиме секретности работникам уголовного розыска удалось проникнуть в заведение и осуществить несколько этапов документирования противоправных действий. В ходе оперативных действий полицейские установили, что владелец клуба имеет еще одно игорное заведение в Краматорске.
В обоих клубах, а также по месту жительства руководителей игорной сети были проведены обыски. Изъято 13 покерных столов, фишки для игры, компьютерную технику и электронные носители информации, черновые записи и более 100 000 гривен незаконной прибыли.
Кроме того, дома у организатора нелегального бизнеса изъяты незарегистрированный карабин "Сайга" с патронами к нему, хранившийся незаконно.
Полицейские объявили о подозрении владельцу подпольных клубов - 42-летнему уроженцу Луганской области, начальнику службы охраны и помощнице, которая решала все "проблемные вопросы".
Трое подозреваемых, которые осуществляли непосредственное руководство клубами, задержаны в порядке ст . 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Также в отношении 14 игроков, которые находились в учреждениях во время обыска, составлены административные протоколы по ст. 181 Кодекса Украины об административных правонарушениях (участие в организованных без разрешения азартных играх).
Напомним, что ранее о задержании этих "подпольщиков" сообщила облпрокуратура.
Теги: Донбасс, Краматорск, казино, полиция
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