Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс

24.06.2018 18:30

Политолог Кирилл Молчанов не исключает, что президент России Владимир Путин и эскалация на Донбассе могут сыграть решающую роль в переизбрании на второй срок президента Украины Петра Порошенко.



"Путин может сыграть существенную роль, если не решающую. Но я не уверен, что он в этом заинтересован, потому что Порошенко ему обещал реализовать Минские соглашения еще 4 года назад, а всё это зависло", - заявил Молчанов в интервью Ukrlife.TV



По его словам, обострение военной ситуации на Донбассе может быть выгодно украинским властям.



"Единственная политтехнология, которая позволит Порошенко переизбраться – это апеллировать к Путину. Только не в плане отпустить [голодающего политузника] Сенцова, а в плане того, чтобы Россия начала активные боевые действия [на Донбассе]. По большому счету просить: "Путин, введи войска". Тогда в Украине можно ввести военное положение, отрезать восток, где не будут за него голосовать, навинтить градус ненависти в обществе, переключить фокус внимания с социально-экономических проблем на волну национальной безопасности и на такой волне опять переизбраться – то, что было в 2014 году. Эту технологию может применить Путин, чтобы Порошенко имел высокие шансы переизбраться в 2019 году".



В то же время эксперт отметил, что России в ближайшее время эскалация на Донбассе не нужна. "Я думаю, что Россия вообще не заинтересована в эскалации боевых действий. Ее устраивает нынешний статус-кво, потому что это медленно и уверенно тянет и президента Украины, и всю страну на социально-экономическое дно", - пояснил Молчанов.



Ранее он заявил, что прогресса в вопросе возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни и под украинской юрисдикцией можно ожидать исключительно после президентских выборов, намеченных в Украине на март 2019-го. И то – в зависимости от того, кто из кандидатов победит.