Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?

24.06.2018 22:00

Недавно в интервью украинским СМИ первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что нынешние руководители Украины и России должны сесть за стол переговоров, иначе вопрос Донбасса не решить. Но всё далеко не так просто.



Вот что пишет по этому поводу издание marker.ua:



Кравчук призвал президента Украины Петра Порошенко не дожидаться, пока президент РФ Владимир Путин начнет выполнять Минские соглашения, а сесть с ним за стол переговоров.



"Я знаю, что без влияния Запада мы не сможем решить этот вопрос. Но Путину нужно сесть за стол переговоров, потому что их (РФ) влияние на Донбассе очень большое. Надо сесть с Порошенко. Он говорит "я не хочу с ним общаться", я это знаю из разговоров, – заявил Кравчук, имея в виду Путина. – Что значит "не хочу"? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти. Путин увидел, что так, как в Крыму, не произошло и не произойдет. Мы будем защищаться до последнего. Хотелось бы, чтобы такой анализ украинской жизни заставил его подумать".



Рациональное зерно в этом предложении есть, в отличие от попытки Кремля и его "пятой колонны" в Украине усадить Киев за стол переговоров с фейковыми руководителями созданных РФ квазиобразований "ДНР" и "ЛНР".



"Во время эфира на телеканале Zik, задал вопрос Балицкому (депутату от Оппозиционного блока – прим. ред.): Россия агрессор или нет? Эта сволочь сказала, что не знает. Хочу напомнить, действующему депутату ВР, что они в ВР приняли закон, в котором РФ признаётся агрессором. Если он не знает кто агрессор, мы можем его отправить на линию разграничения, пускай посмотрит! – возмущается переселенец из временно оккупированного Луганска, координатор "Стоп Террор" Семен Кабакаев. – Мне интересно, сколько еще 5 колонна так вольготно будет себя вести и говорить что хочет? Есть ли за такие высказывания наказание? Также сегодня Бойко (лидер фракции Оппоблок – прим. ред.) заявил, что нужно общаться с "лидерами" на оккупированных территориях. Естественно это нарратив из Кремля. Также говорит и Путин, Бойко просто повторяет. Говорить нужно только с Путиным, этих марионеток даже к процессу переговоров допускать нельзя. А такие сволочи как Бойко и Балицкий должны быть уничтожены как политические фигуры в Украине"



Группа "Антипопулисты" на странице в Facebook номинировала Кравчука за его предложение званием "Популист дня". И объяснила – почему.



"Как можно говорить о прямых переговорах с Путиным, если он не хочет договариваться? Позиция Кремля в отношении Украины высказана еще в 2014 году: федерализация, особый статус Донбасса, отказ от претензий на Крым, отказ от вступления в НАТО и ЕС и наконец – перезагрузка власти в Киеве, согласованная в Москве, – напоминают "Антипопулиты". – То есть, или капитуляция и позор, или конфликт будет продолжаться. То есть, рецепт от Кравчука – разговор с Путиным ни о чем. Но в словах Леонида Макаровича еще один нюанс: в России мечтают остаться с Киевом в одиночку, без западных партнеров Украины, душащих Путина санкциями. Это, во-первых, даст возможность эти санкции отменить (мол, мы же начали диалог), а, во-вторых, принудить Киев к уступкам. Так на чью мельницу льет воду Кравчук, когда подпевает апологетам прямых переговоров Порошенко и Путина?"



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука называет прямые переговоры между официальными властями Украины и России по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе одним из возможных сценариев. При этом подчеркивает, что сценарий этот пока невоплотим.



"На сегодняшний день ни в Кремле, ни в Киеве не готовы к таким прямым переговорам. Надеяться на то, что можно об этом сказать, и процесс завтра начнется, не стоит. Я не вижу внешних признаков того, что такой формат переговоров можно реализовать, – пояснил Тука. – Руководитель Кремля несколько раз заявлял, что с Порошенко он разговаривать не может и не будет. Он неоднократно лично оскорблял Петра Порошенко, как человека. После этого рассуждать о прямых контактах и прямых переговорах бесперспективно".



При этом замминистра напомнил, что недавние переговоры на уровне глав МИД в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) также не дали результатов.



"И какие-то другие попытки вести совместные переговоры с Россией никаких результатов пока что не дали. До тех пор, пока не будет применен санкционный механизм в полном объеме (а сейчас он применяется примерно на 10%), только после того, как России станет тяжело держать на своих экономических плечах ярмо под названием "Донбасс" и не меньшее ярмо – Крым, только таким образом можно заставить Россию садиться за стол переговоров и требовать какие-то результаты", – заявил Тука.



Комментируя мнение политолога-международника Олега Волошина о том, что пока официальные власти Украины и России напрямую не договорятся об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, ситуация не изменится, народный депутат из фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, который воевал на Донбассе в составе батальона "Айдар", напомнил: "Цена слова Путина – ноль. Он свое слово не держит. Когда-то были такие переговоры о перемирии на Донбассе для выхода из Иловайска. Мы все помним, чем это закончилось (в августе 2014 года сотни украинских военных были расстреляны "ихтамнетами" в "зеленом коридоре" – прим. ред.). Это не были переговоры на уровне полевых командиров, это были переговоры на уровне главнокомандующих".



Лапин называет прямые переговоры между Киевом и Москвой попыткой РФ, в конце концов, усадить украинскую власть за стол переговоров с террористами.



По его словам, во время предвыборной кампании пророссийские кандидаты будут стараться показать, что проукраинские силы якобы хотят воевать. А сами обещать установить скорый мир. "Примерно так оно будет выглядеть в контексте политтехнологий. Это уже формирование общественного мнения о том, что нам нужен мир, дальше будет запятая и "любой ценой", а дальше – уступки и предложения Кремля", – заявил нардеп.



Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверяет, что переговоры Порошенко и Путина ничего не дадут. "В России Путин обладает полным контролем над Государственной думой. Фактически, Госдума – это типа дума при цари Алексее Михайловиче, когда бояре обсуждали, но решение принимал только царь, – поясняет эксперт. – В Украине Великий Гетьман Петр Алексеевич не имеет контроля над Верховной Радой. Даже самые простые законы и решения приходится принимать, после консультаций с олигархами и смотрящими от фракций. Поэтому любые договоренности между Путиным и Порошенко просто будут провалены в Верховной Раде. Может быть, если будет новые выборы в Верховную Раду и там не будет так много радикалов и городских сумасшедших, тогда президент (в этом случаи фамилия не имеет значение) сможет вести переговоры с Путиным и "ДНР". А без этого ничего не получиться".



Председатель правления Института украинской политики и Фонда "Украинская политика" Константин (Кость) Бондаренко не исключает, что Путин и Порошенко могут сесть за стол переговоров. Но при этом, по его мнению, президент РФ будет делать всё, чтобы его не признали стороной конфликта на мировом уровне.



"Это будет очень хитрая игра, и нужно быть готовыми к этой хитрой игре. Но, к сожалению, в МИД Украины сейчас нет тех дипломатов, которые могли бы вести такого уровня переговоры. "Старая школа" отошла на сегодняшний день, "новая школа" еще не имеет тех "зубов", которые бы позволили эффективно договариваться, поэтому мы так надеемся на наших заграничных партнеров", – отмечает Бондаренко.



Учитывая всё вышеперечисленное, становится понятным, почему всё чаще звучат призывы к прямым переговорам не между Киевом и "Л-ДНР" (марионеточные режимы ничего не решают) или Киевом и Москвой (т.к. Киев тоже фактически ничего не решает), а между Белым домом и Кремлём.



Именно поэтому политолог Константин Бондаренко называет имитацией миротворческие планы украинских властей, подчеркивая, что ключ от мира на Донбассе находится в США и в России. И оба эти государства готовы решить конфликт.



"Россия не знает, что делать с "ДНР" и "ЛНР". Признать их они не могут. Забрать, как субъекты федерации, они их тоже не могут, как они забрали Крым. Оставлять их в том состоянии, в котором они существуют сейчас, и наблюдать, как они наблюдают за Приднестровьем, которое отделено от РФ территорией Украины, тоже нет: "ДНР" и "ЛНР" на границе с Россией будет источником нестабильности, поставок оружия, радикальных элементов, которые приведут к росту криминогенной ситуации", – считает Бондаренко.



Он отмечает, что не только Россия думает, что делать с неподконтрольными украинскому правительству территориями Донецкой и Луганской областей, которые стали для Кремля чемоданом без ручки. "И в США думают, что делать с Донбассом, и в Европе думают, что делать с Донбассом. Каждая сторона хочет завершить эту ситуацию на востоке Украины, но с максимальными выгодами для себя, – говорит Бондаренко. – Поэтому, я считаю, что должны состояться не только переговоры Порошенко и Путина. Переговоры должны пройти в "Нормандском формате", в формате Трамп-Путин, переговоры Путина с европейскими лидерами. Что касается переговоров Украины с непризнанными "республиками", это прописано в Минских договоренностях: там упоминание о том, что модальность выборов должна быть согласована между сторонами конфликта".



Со ссылкой на одного из американских политологов, который специализируется на России, Бондаренко заявил, что ошибка и американских, и украинских экспертов в том, что они до сих пор верят в то, что без Украины не может быть Российской империи. "А он говорит, что Россия сейчас не строит империю, а строит глобальную транснациональную корпорацию, которая ставит перед собой задачу стать младшим партнером Китая и таким образом создать дополнительный центр влияния, – говорит эксперт. – В этой ситуации на Украину можно смотреть, как на определенный актив, которым можно и пожертвовать. Для России сейчас не настолько важно забрать Украину под свое влияние, сколько не допустить доминирования США в Украине, и рассматривать Украину как актив в американской политике".



Бондаренко не исключает, что США и Россия могут достигнуть компромисса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. "Если завтра встретятся Трамп и Путин, речь будет идти не о том, что отдайте нам Украину, условно говоря. Речь будет идти о внеблоковом статусе, о нейтральном статусе Украины, о том, что Украина не должна быть территорией, которая будет находиться в сфере того или иного влияния", – предполагает эксперт.



А встреча Трампа и Путина, между тем, не за горами. Как сообщает The Times, главы США и РФ могут встретиться во время визита главы Белого дома в Европу в следующем месяце.



"Неясно, состоится эта встреча до или после саммита НАТО и визита Трампа в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы предпочтительнее, если бы она состоялась после", – сказал высокопоставленный источник в британском правительстве, слова которого приводит издание.



Уже появились сообщения, что лидеры США и РФ намерены пообщаться во время визита в Брюссель, где с 11 по 12 июля будет проходить саммит НАТО.



Вероятным местом встречи Путина и Трампа называется также Вена, поскольку там расположена штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия.



Как бы то ни было, но советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен в конце июня посетить Москву для того, чтобы обсудить возможную встречу Трампа с Путиным. Встречу, которая, возможно, сдвинет с мертвой точки "донбасский вопрос".