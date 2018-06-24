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Российские боевики пишут книги о том, как оккупировали Донбасс
Боевик, блогер и "волонтер" Александр Жучковский (гражданин РФ, житель Санкт-Петербурга, который с 2014 года воевал на Донбассе) выпустил книгу под названием "85 дней Славянска". В ней он рассказал, как всё начиналось и кто, на самом деле, причастен к развязыванию войны.
Так, Жучковский описал, как весной 2014 года на Донбасс с территории России зашли боевики Стрелкова. Всё было спланировано и организовано заранее. Россияне оставили свои документы на территории родного государства, после чего перешли государственную границу с Украиной.
"В ночь на 12 апреля 52 "стрелковца" высадились в Ростовской области, оставили там все свои документы, прошли пешим маршем до 15 километров и в заранее намеченном пункте перешли границу с Украиной. Оттуда дошли до точки, где их встретили донецкие активисты с транспортом", - пишет Жучковский, в очередной раз опровергая заявления официального Кремля о том, что на Донбассе идет "гражданская война".
Ранее Жучковский сообщил о большой зачистке в "ДНР" - в результате которой может сменится "руководство республики".
Напомним, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк, позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.
Еще один видный деятель 2014-го - российский политтехнолог, экс-председатель "Совета министров ДНР" (с 16 мая по 7 августа 2014 года) Александр Бородай, практически одновременно со Стрелковым покинул Донбасс. В данный момент возглавляет в России "Союза добровольцев Донбасса", у которого сейчас, похоже, начались неприятности.
Теги: Россия, Донбасс, Славянск, оккупация, Стрелков, Гиркин
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