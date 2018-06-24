Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского

24.06.2018 12:50

Спикер Минобороны Украины полковник Максим Праута сообщил о ситуации на линии разграничения по состоянию на сегодняшнее утро, 24 июня.



По словам полковника, в течение ночи на Донецком направлении российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово.



А уже под утро в течение почти получаса противник пытался спровоцировать подразделения Объединенных сил, ведя по нашим позициям вблизи Крымского на Луганском направлении огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а также выпустив 3 мины калибра 82 мм.



Потерь среди наших военных с начала текущих суток нет, уверяет Праута.

Напомним, что российские оккупационные войска 25 раз прибегали в субботу к прицельному огню по позициям защитников Украины.



Более десяти человек были убиты и ранены вчера во время боев на Донбассе.

Сегодня, 24 июня, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.