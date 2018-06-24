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Сегодня на Донбассе в ход пошли артиллерия и танк
В течение текущих суток, 24 июня, в период с 7:00 до 18:00, оккупанты Донбасса 5 раз нарушали режим прекращения огня. Во всех случаях обстрелы велись из запрещенного минскими договоренностями вооружения, отмечает пресс-центр операции Объединенных сил.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг обстрелял позиции ОС из минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Днем на Мариупольском направлении российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий получил ранения.
Также обстрелам из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников у Гнутово и Богдановка, а у Лебединского, кроме артиллерии, оккупанты использовали танк.
Теги: Донбасс, ОС, артиллерия, обстрелы, оккупанты
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