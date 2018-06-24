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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой

24.06.2018 19:30
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СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине способствовали ремонту и работе важных водных объектов Донетчины и Луганщины.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 июня), наблюдатели продолжали способствовать проведению ремонтных работ на Петровской насосной станции вблизи н. п. Артема (подконтрольный правительству, 26 км к северу от Луганска), водораспределительной сети в Станице Луганской (подконтрольный правительству пгт) и высоковольтных линиях электропередачи в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка). При этом Миссии осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Также представители СММ ОБСЕ продолжили способствовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции, в частности путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Патрулируя в районах вблизи ДФС, наблюдатели слышали нарушения режима прекращения огня, невзирая на предоставленные в явной форме гарантии безопасности.



Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
 
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