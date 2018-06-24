Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные

24.06.2018 10:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные

Все контрольные пункты въезда-выезда сегодня, 24 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.

Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Льготы 25 авто.
9-30 Майорск в Горловку 25 машин
10-00 в сторону мирной территории 60 легковых авто.около 100 чел пешеходной очереди

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
06:50, Каргил в Курахово, стоим на середине подъёма на мост.
8-00 Каргил - очередь на верху моста основная и машин 60 льготы. Пешеходов порядка 40-50 чел
10-10 На Каргиле из Донецка от моста
10-30 на каргиле в строну Донецка около 45 авто
10-45 Каргил, въезд в ДНР 50 машин, Украина пусто в обе стороны

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10-32 Еленовка машины на середине отрезка от блокпоста до поворота
11-00 в сторону Донецка на Новотроицком машин 100. Льготы около 35.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-40 в сторону Донецка около 30 авто
11-00 В Пищевике на Донецк около 70 авто

***

Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.


***

Представители Донбасс SOS напоминают, что коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах нужно сообщать по следующим телефонам:
Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса "Пульс": ‪(044) 284-00-07‬.
Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): ‪(044) 527-63-63‬ (круглосуточно).
Телефон "горячей" линии СБУ: ‪0800 50 14 82‬.
Национальная Полиция 102.
Телефон "горячей" линии Донбасс SOS - ‪0 800 309 110‬



Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх