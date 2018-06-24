Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные

24.06.2018 10:44

Все контрольные пункты въезда-выезда сегодня, 24 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

Льготы 25 авто.

9-30 Майорск в Горловку 25 машин

10-00 в сторону мирной территории 60 легковых авто.около 100 чел пешеходной очереди



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

06:50, Каргил в Курахово, стоим на середине подъёма на мост.

8-00 Каргил - очередь на верху моста основная и машин 60 льготы. Пешеходов порядка 40-50 чел

10-10 На Каргиле из Донецка от моста

10-30 на каргиле в строну Донецка около 45 авто

10-45 Каргил, въезд в ДНР 50 машин, Украина пусто в обе стороны



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

10-32 Еленовка машины на середине отрезка от блокпоста до поворота

11-00 в сторону Донецка на Новотроицком машин 100. Льготы около 35.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-40 в сторону Донецка около 30 авто

11-00 В Пищевике на Донецк около 70 авто

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Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.



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Представители Донбасс SOS напоминают, что коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах нужно сообщать по следующим телефонам:

Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса "Пульс": ‪(044) 284-00-07‬.

Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): ‪(044) 527-63-63‬ (круглосуточно).

Телефон "горячей" линии СБУ: ‪0800 50 14 82‬.

Национальная Полиция 102.

Телефон "горячей" линии Донбасс SOS - ‪0 800 309 110‬