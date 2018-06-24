Последние новости раздела
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение15:14
- В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие15:10
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий14:30
- В Доброполье уничтожили памятник воину АТО14:15
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Горячие точки Донбасса: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:45
Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
24.06.2018 15:14
Известный волонтер Юрий Мысягин уверяет, что на Светлодарской дуге оккупанты Донбасса получили мощную ответку.
"Позавчера ночью в районе посёлков Желобок, Новотошковка, Крымское и окрестностях, лопнуло терпение у ВСУ и "Третьей силы". Долго и массивно работали, причём одновременно сразу по нескольким направлениям. По всем целям, откуда до этого велись обстрелы наших позиций. Массивно и максимально жестко пошла ответка. Давненько так не отвечали", - пишет волонтер на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
Читайте также:
- Украинская сторона СЦКК опровергает информацию о якобы обстреле ВСУ Донецка
- Боевики ударили из минометов по Катериновке, среди ВСУ могут быть погибшие - штаб
- Ночное обострение: в Горловку свозят тела уничтоженных боевиков "ДНР"
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям
- Провокации оккупантов происходят по всей линии фронта: у сил АТО есть раненые
- В ООН назвали новые данные о жертвах среди гражданских лиц на Донбассе
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение15:14
- В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие15:10
- Появились новые данные о разминировании Донбасса14:50
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий14:30
- В Доброполье уничтожили памятник воину АТО14:15
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение15:14
- В КПВВ "Марьинка" произвели изъятие15:10
- Появились новые данные о разминировании Донбасса14:50
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий14:30
- В Доброполье уничтожили памятник воину АТО14:15
- В Донецкой области утонул ребенок13:54
- Донбасский узел: политолог прокомментировал "мертвые" минские соглашения и "ястребиный план" Авакова13:30
- Боевики сосредоточили вооружение в жилых районах Донбасса13:10
- По воинам ОС на Донбассе выпустили около сотни снарядов и мин12:56
- Сегодня на Донбассе стреляли у Гнутово и Крымского12:50
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"