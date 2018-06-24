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Архив - Донецкая область

Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение

24.06.2018 15:14
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Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение

Известный волонтер Юрий Мысягин уверяет, что на Светлодарской дуге оккупанты Донбасса получили мощную ответку.

"Позавчера ночью в районе посёлков Желобок, Новотошковка, Крымское и окрестностях, лопнуло терпение у ВСУ и "Третьей силы". Долго и массивно работали, причём одновременно сразу по нескольким направлениям. По всем целям, откуда до этого велись обстрелы наших позиций. Массивно и максимально жестко пошла ответка. Давненько так не отвечали", - пишет волонтер на своей странице в Фейсбуке.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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