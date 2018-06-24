Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение

24.06.2018 15:14

Известный волонтер Юрий Мысягин уверяет, что на Светлодарской дуге оккупанты Донбасса получили мощную ответку.



"Позавчера ночью в районе посёлков Желобок, Новотошковка, Крымское и окрестностях, лопнуло терпение у ВСУ и "Третьей силы". Долго и массивно работали, причём одновременно сразу по нескольким направлениям. По всем целям, откуда до этого велись обстрелы наших позиций. Массивно и максимально жестко пошла ответка. Давненько так не отвечали", - пишет волонтер на своей странице в Фейсбуке.