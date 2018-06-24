В Донецке народ злится из-за повышения цен на проезд

24.06.2018 18:09

Решение "властей" оккупированного Донецка о повышении с 1 июля цен на проезд в маршрутных такси вызвало негодование у жителей города.



Несмотря на то, что цена поднимается всего на 2 рубля (до 10-11 руб), пользователи соцсетей активно выражают свое возмущение.



Как передает "Диалог.UA", дончане обвиняют "власти" в популизме и говорят, что теперь население "ДНР" от анонсированного повышения пенсий (также с 1 июля) ничего не выиграет, поскольку эту разницу многие пенсионеры как раз и будут тратить на катание в транспорте.



Также дончане жалуются на подорожание лекарств и продуктов, тогда как зарплаты остаются всё на том же плачевном уровне.



В то же время, любители "республики" кивают на то, что в том же Мариуполе троллейбусный билет стоит 4-5 грн. И советуют "не ныть", а продолжать строит "светлое будущее".