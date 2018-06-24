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В Красногоровку прибыла помощь
В центральную районную больницу Марьинского района (расположена в Красногоровке, подконтрольная часть Донецкой области) доставлена первая партия гуманитарной помощи, в том числе товары гигиены для лежачих больных и пожилых людей.
Как сообщает пресс-цент операции Объединенных сил (ООС), 23 апреля 2018, еще до начала проведения ООС, центральную районную больницу Марьинского района, расположенную в г. Красногоровка, посетил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В тот день при его содействии, для получения бесплатной высококвалифицированной медицинской помощи, был направлен на лечение в Днепропетровской областной детской клинической больницы 16-летний житель города Марьинка Сергей Быков, который год назад получил ранения обеих ног во время вражеского обстрела.
В тот же день, после изучения ситуации в больнице прифронтового города, командующим ОС было обещано предоставить медицинскому учреждению в Красногоровке необходимую гуманитарную помощь.
Сегодня, в рамках стратегической инициативы ОС "Помощь Восток" в центральную районную больницу Марьинского района была доставлена первая партия гуманитарной помощи, в том числе товары гигиены для лежачих больных и пожилых людей.
Теги: Донбасс, помощь, Красногоровка, больница, ООС
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