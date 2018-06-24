В Красногоровку прибыла помощь

24.06.2018 11:15

В центральную районную больницу Марьинского района (расположена в Красногоровке, подконтрольная часть Донецкой области) доставлена первая партия гуманитарной помощи, в том числе товары гигиены для лежачих больных и пожилых людей.



Как сообщает пресс-цент операции Объединенных сил (ООС), 23 апреля 2018, еще до начала проведения ООС, центральную районную больницу Марьинского района, расположенную в г. Красногоровка, посетил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.



В тот день при его содействии, для получения бесплатной высококвалифицированной медицинской помощи, был направлен на лечение в Днепропетровской областной детской клинической больницы 16-летний житель города Марьинка Сергей Быков, который год назад получил ранения обеих ног во время вражеского обстрела.



В тот же день, после изучения ситуации в больнице прифронтового города, командующим ОС было обещано предоставить медицинскому учреждению в Красногоровке необходимую гуманитарную помощь.



Сегодня, в рамках стратегической инициативы ОС "Помощь Восток" в центральную районную больницу Марьинского района была доставлена первая партия гуманитарной помощи, в том числе товары гигиены для лежачих больных и пожилых людей.