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В Макеевке пожар уничтожал дома
За минувшие сутки, 23 июня, на неподконтрольной части Донетчины (созданное РФ квазиобразование "ДНР") было ликвидировано 55 пожаров. Самый резонансный произошел в оккупированной Макеевке.
С 18.12 до 19.46 вчера, 23 июня, в г. Макеевка (Червоногвардейский р-н, пос. Карла Маркса, ул. Степная) пожар охватил 3 частных дома, 2 из них – нежилые.
Один дом пожаром уничтожен полностью, второй дом: уничтожена кровля 15 м2, мебель и вещи б/у 15 м2, 7 оконных блоков, 2 дверных блока, 100 м2 мусора во дворе.
Еще в одном жилом частном доме уничтожена кровля 15 м2, 2 оконных блока, 1 дверной блок, повреждено 34 м2 кровли, 1 дверной блок. Пристройка к дому: повреждено 4 м2 кровли. Хозпостройка: уничтожено 10 м2 кровли, повреждено 10 м2 кровли.
Причина пожара устанавливается. От т.н. "МЧС ДНР" привлекалось 7 единиц техники, 28 человек личного состава.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, огонь
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