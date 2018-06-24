В Макеевке пожар уничтожал дома

24.06.2018 10:00

За минувшие сутки, 23 июня, на неподконтрольной части Донетчины (созданное РФ квазиобразование "ДНР") было ликвидировано 55 пожаров. Самый резонансный произошел в оккупированной Макеевке.



С 18.12 до 19.46 вчера, 23 июня, в г. Макеевка (Червоногвардейский р-н, пос. Карла Маркса, ул. Степная) пожар охватил 3 частных дома, 2 из них – нежилые.



Один дом пожаром уничтожен полностью, второй дом: уничтожена кровля 15 м2, мебель и вещи б/у 15 м2, 7 оконных блоков, 2 дверных блока, 100 м2 мусора во дворе.



Еще в одном жилом частном доме уничтожена кровля 15 м2, 2 оконных блока, 1 дверной блок, повреждено 34 м2 кровли, 1 дверной блок. Пристройка к дому: повреждено 4 м2 кровли. Хозпостройка: уничтожено 10 м2 кровли, повреждено 10 м2 кровли.



Причина пожара устанавливается. От т.н. "МЧС ДНР" привлекалось 7 единиц техники, 28 человек личного состава.