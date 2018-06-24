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В Мариуполе "Мазда" сбила ребенка
24.06.2018 09:45
Дорожно-транспортное происшествие произошло на мариупольском пр. Металлургов в Центральном районе приморского города. Автомобиль "Мазда" под управлением 41-летнего водителя задел 9-летнего мальчика, который переходил дорогу.
Предварительно установлено, что ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего увезла "скорая", по результатам первичного осмотра у мальчика диагностированы ушибы и ссадины.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, полиция, ДТП
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