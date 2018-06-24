Главная / Новости / Донецкая область / В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью
Последние новости раздела
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью
24.06.2018 11:00
Маленькие мариупольское спасатели сохранили жизнь 79-летней бабушки. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области.
Вчера днем на линию "102" от несовершеннолетнего заявителя поступило сообщение о попытке самоубийства. Прибыв по адресу вызова, патрульные встретились с компанией мальчиков 14, 13 и 12 лет, которые сообщили, что спасли от утопления бабушку. Рядом находилась 68-летняя женщина, которая объяснила, что пыталась свести счеты с жизнью от безысходности и смысла бытия.
На место приехали следователи Левобережного отдела полиции г. Мариуполь и бригада скорой помощи.
Патрульная полиция благодарит ребят за героический поступок, а их родителей - за правильное воспитание детей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, спасение, самоубийство
Читайте также:
- "Юной красавицей" признали дочь водителя и домохозяйки
- Кошмар на трассе "Славянск-Донецк-Мариуполь". Непогода "дала жару"
- В Донецке автобус с детьми застрял в... газоне
- Дети Донбасса получили "губернаторские" яблоки (ФОТО)
- В Донбассе спасают смертельно больных детей «с кардиологией»
- Популярные аттракционы Донбасса: детский взгляд
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие