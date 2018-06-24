В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью

24.06.2018 11:00

Маленькие мариупольское спасатели сохранили жизнь 79-летней бабушки. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области.



Вчера днем на линию "102" от несовершеннолетнего заявителя поступило сообщение о попытке самоубийства. Прибыв по адресу вызова, патрульные встретились с компанией мальчиков 14, 13 и 12 лет, которые сообщили, что спасли от утопления бабушку. Рядом находилась 68-летняя женщина, которая объяснила, что пыталась свести счеты с жизнью от безысходности и смысла бытия.



На место приехали следователи Левобережного отдела полиции г. Мариуполь и бригада скорой помощи.



Патрульная полиция благодарит ребят за героический поступок, а их родителей - за правильное воспитание детей.