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Архив - Донецкая область

В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью

24.06.2018 11:00
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В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью

Маленькие мариупольское спасатели сохранили жизнь 79-летней бабушки. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области.

Вчера днем на линию "102" от несовершеннолетнего заявителя поступило сообщение о попытке самоубийства. Прибыв по адресу вызова, патрульные встретились с компанией мальчиков 14, 13 и 12 лет, которые сообщили, что спасли от утопления бабушку. Рядом находилась 68-летняя женщина, которая объяснила, что пыталась свести счеты с жизнью от безысходности и смысла бытия.

На место приехали следователи Левобережного отдела полиции г. Мариуполь и бригада скорой помощи.

Патрульная полиция благодарит ребят за героический поступок, а их родителей - за правильное воспитание детей.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, спасение, самоубийство
 
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