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Архив - Донецкая область

Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику

24.06.2018 20:40
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Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику

На следующей неделе мобильное подразделение "Ощадбанка" вблизи линии разграничения на Донетчине будет работать всего 3 дня вместе традиционных 5. Это связано с мини-каникулами, которые пройдут в Украине с 28 июня (День Конституции).

График, согласно которому мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов в Донецкой области в период с 25 по 27 июня, опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ:



Напомним, что специалисты мобильного подразделения "Ощадбанка" предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и другое.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
 
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