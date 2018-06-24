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Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
Политолог Кирилл Молчанов считает, что прогресса в вопросе возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей к мирной жизни и под украинской юрисдикцией можно ожидать исключительно после президентских выборов. И то при условии победы настроенного на мир кандидата.
"К концу 2019-го началу 2020 года окно возможностей по Донбассу снова откроется, независимо от того, кто будет новым президентом. Это может быть человек, который будет говорить, что идет на выборы, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, имея план на основе Минских соглашений и по миротворческой миссии, - заявил эксперт в интервью Ukrlife.TV. - Это может быть переизбранный Петр Порошенко, который тоже может идти по этому пути, что для его праворадикального электората не совсем популярная вещь. Но он хочет войти в историю как человек, который восстановит территориальную целостность, и сможет реализовать то, с чем шел первый раз на выборы".
По мнению Молчанова, новоизбранный президент Украины будет иметь больше возможностей для возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под украинскую юрисдикцию.
При этом многие эксперты отмечают, что Россия будет вмешиваться ход президентских и парламентских выборов в Украине (намечены на весну и осень 2019 года соответственно) всевозможными методами.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, оккупация
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