Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий

24.06.2018 14:30

В Донецкой области жителям прифронтовых поселков, подконтрольных украинской власти, Пенсионный фонд Украины блокирует пенсии.



Представитель Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Янина Смелянская сообщила 21 июня, что к ней обратились два пенсионера села Павлополь (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Люди жаловались, что им приостановили выплату пенсии в связи с тем, что они якобы вовремя не пересекли линию разграничения.



"Павлополь. Территория совершенно не спорная, полностью подконтрольна украинскому правительству. Отделения банка и ПФУ в селе нет. Звонит бабулька и сообщает, что ей и деду пенсию не платят уже два месяца. В Пенсионном фонде и банке ("горячая линия") им сообщают, что выплаты прекращены, т.к. они не пересекли линию разграничения вовремя", – написала Смелянская.





Правозащитница отметила, что это украинская территория и пенсионеры не являются переселенцами.



"Какую линию разграничения?! – вопрошает он. - Это показатель того, что люди принимающие решения важные для страны, в принципе не в курсе того, что происходит в той стране. Не говоря уже о том, что это очередная порция издевательства над людьми. Людьми, которым за 4 года досталось итак по полной".



Вскоре Смелянская сообщила, что к ней с аналогичной проблемой к ней обратились 15 граждан.





"Сегодня мне отзвонились 15!!!! жителей Павлополя и Пищевика с аналогичной проблемой. Все местные жители никогда не пересекали линию разграничения за все годы конфликта. Один из обратившихся был в плену "ДНР". Уверена, что Павлополь – не единственный населенный пункт, столкнувшийся с таким бестолковым и однозначно незаконным решением государства", - сообщила правозащитница.



Смелянская уверяет, что представители ХПГ окажу помощь пострадавшим в восстановлении их законного права на получение пенсии.