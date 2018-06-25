- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»
На оккупированной территории Донецкой области не так просто получить «местный паспорт». В частности, в этой милости было отказано 5 тысячам человек. Об особенностях «республиканской выдачи паспортов» рассказала член «ДНР» Елена Радомская, занимающаяся юридическими вопросами террористической организации.
По словам Радомской, власти «республики» проводят специальную проверку, по результатам которой принимают решение о выдаче «документа».
Также она назвала некоторые цифры. На сегодняшний день, в «ДНР» запланировано выдать 260 тысяч «паспортов», до конца 2018 года власти смогут «осчастливить» 75 тысяч человек. По ее данным, в 2016 году было выдано 40 тысяч «местных документов», в 2017 — аж 110 тысяч.
После подписания Владимиром Путиным в феврале 2017 года указа о признании «паспортов», выданных в «Л/ДНР», в посольстве США в Украине сделали заявление. Было сказано, что признание Россией террористических организаций идет вразрез с минскими договоренностями.
Так же отреагировала и украинская сторона. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что подписание Кремлем такого указа означает признание, де-юре, группировок «ДНР» и «ЛНР» и выход из Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
- Аналитик озвучил печальный прогноз по возвращению Донбасса
- Россия приравняла владельцев паспортов «ЛДНР» к гражданам Украины
- В «ДНР» опять обещают выдать российские паспорта
- В "ДНР" придумали "двойное гражданство"
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе
- Поклонники «ДНР» обижены на Охлобыстина: ему «паспорт» дали, а их «кинули»
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- «От судьбы не уйдешь»: жителям ОРЛО присылают повестки в военкомат14:35
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Все переведут на украинский: в Раде подготовили языковой «сюрприз»20:50
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным19:57
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- Подарки на миллионы: всплыла закрытая информация о состоянии детей нового главы Донетчины19:00
- Что будет с ценой на газ для населения в Украине18:40
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- СМИ: Победа Эрдогана может стать опасной для Украины18:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Советы, как правильно тратить деньги15:11
- Эксперт рассказала, чем опасна сырая морковь13:08
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий