ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя

25.06.2018 15:27

Наблюдатели ОБСЕ увидели мины и боевые машины в районе Мариуполя.

Об этом указано в отчете ОБСЕ.

Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин в зоне безопасности. 21 июня в подконтрольном правительству Украины Водяном БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 боевые бронированные машины неустановленного типа.

В этот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия снова обнаружил около 300 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два продольных ряда восточнее позиций Вооруженных сил Украины около поселка Лебединское.

Источник: https://www.0629.com.ua