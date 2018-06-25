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Архив - Донецкая область

ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя

25.06.2018 15:27
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ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя

Наблюдатели ОБСЕ увидели мины и боевые машины в районе Мариуполя.

Об этом указано в отчете ОБСЕ.

Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин в зоне безопасности. 21 июня в подконтрольном правительству Украины Водяном  БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 боевые бронированные машины неустановленного типа.

В этот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия снова обнаружил около 300 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два продольных ряда восточнее позиций Вооруженных сил Украины около поселка Лебединское.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, мины
 
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