«Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков

25.06.2018 19:20

Жители ОРДО в соцсетях возмущаются ужасными условиями пропуска на КПП «ДНР» в Майорске Донецкой области.

По словам очевидцев, ко всем «прелестям» добавилась ликвидация льготной очереди для инвалидов и немощных стариков, которые регулярно ездят за выплатами в Украину. Люди отмечают, что если ранее личные вещи досматривались боевиками один раз, то теперь дважды. В своих комментариях люди пишут:

«На обновленном КПП Горловка очень жесткий досмотр автомобилей, вплоть до просмотра запаски и места под нее — все очень долго. Выехать, ну, я не знаю, в течение одного дня на своем авто наверное невозможно».

«Вы видели фильмы про концлагеря? Вот в таком загоне с сеткой стоят пешие (пока в пыли, изменится погода, будут стоять в грязи). Шиферная крыша создает эффект микроволновки».

«Досмотр ведется и на перевозчиках за палку колбасы в сумке могут развернуть весь автобус — коллективная ответственность как элемент запугивания».

«Видать за раз не успевают найти колбасу у пенсионеров в сумках. Решили второй раз поискать».

«На КПП творится полный беспредел, особенно после его модернизации».

Источник: https://donpress.com