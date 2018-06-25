"Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев

25.06.2018 14:50

Украина зафиксировала свидетельства людей, которые подались пытками российскими военными на Донбассе. Более 400 узников "лагерей смерти" рассказали о зверствах в плену.

Об этом сообщил на брифинге для представителей дипломатического корпуса глава СБУ Василий Грицак.

Он напомнил, что благодаря созданному в 2014 году центру по описку без вести пропавших лиц на Донбассе удалось установить факты пыток боевиками украинских военных.

"Мы собрали свидетельства 435 узников, которые находились в "лагерях смерти". Всего в результате действий этого центра нам удалось найти 3224 человека. Мы видели много ужасов, когда забирали наших ребят. Побитых, порезанных, с поломанными фалангами пальцев рук, которые дробили им плоскогубцами", – рассказал Грицак.

Он подчеркнул, что к пыткам на Донбассе были причастны в основном кадровые офицеры российской армии. Глава СБУ добавил, что собранные сведения будут переданы послам иностранных государств.

На этом же брифинге присутствовал и министр иностранных дел Павел Климкин. Он сказал, что важно понять "бесчеловечность оккупантов для того, чтобы доказать это, в том числе и юридически".

"Очень важно понять, что было для того, чтобы этого не произошло еще раз. И очень важно показать, кто стоит за этим – ответственность и России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют", – подчеркнул министр.

Как рассказывал бывший узник так называемой "ЛНР" Эдуард Неделяев, под пытками люди менялись кардинально. "В основном, избивают кулаками, резиновыми палками, пытают током. Машинка есть, производящая электричество. Цепляют один контакт к наручникам, другой либо к ушам, либо к гениталиям, начинают вращать и бить током".

В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях.

Источник: https://www.segodnya.ua