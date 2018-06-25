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«Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше

25.06.2018 18:20
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«Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше

Главарь «ДНР» Александр Захарченко «удостоил» ликвидированного командира батальона боевиков «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной «Мамай») звания «Героя ДНР».

Так, СМИ боевиков сообщают: «Указом Главы Донецкой Народной Республики № 181 погибшему командиру батальона „Пятнашка“ Олегу Мамиеву (позывной „Мамай“) посмертно присвоено звание — Герой Донецкой Народной Республики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, звание, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
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