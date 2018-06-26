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Боевики «ДНР» несут серьезные потери в живой силе. Их кладбища растут
26.06.2018 12:28
Главари боевиков «ДНР» постоянно заявляют об отсутствии потерь в рядах боевиков «ДНР». Однако, потери есть и потери серьезные. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается пресс-центром ООС, за минувшие сутки на Донбассе ликвидированы трое боевиков и еще девять получили ранения.
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что под Горловкой, в районе временно оккупированного поселка Гольмовский, в последнее время образовалось «военное кладбище». Его территория полностью заполнена могилами боевиков «ДНР».
На фото видно, что все памятники выполнены в одном стиле. На всех надгробьях имеется надпись «Защитникам Донбасса»
Теги: Донбасс, кладбище, ДНР, боевики
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