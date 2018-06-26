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Денег нет совсем: боевики ДНР просят деньги на лечение раненого "командира" из Славянска
26.06.2018 08:25
Еще 21 июня 2018 года в районе оккупированного с. Коминтерново был ранен один из лидеров боевиков ДНР Слесаревский Георгий, позывной «Джордж». Боевик получил минно-осколочные травмы и сильные ранения ног.
Теперь боевики собирают деньги на лечения своего «командира». Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».
«3 дня назад (21 июня) был серьезно ранен наш Комбат, позывной „Джордж“ (передовые позиции в с. Коминтерново, ДНР (Южный фронт). Минно-осколочная травма, сильно ранило ноги.
Сейчас он находится в госпитале. Потребуется операция и затраты на лечение в период реабилитации… Помощи он публично не просит, он настоящий воин… », — сообщают сепаратистские СМИ.
Теги: Донбасс, Славянск, деньги, СМИ, ранение, лечение, ДНР, боевики
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