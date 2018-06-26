- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены11:31
- «МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»11:10
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе10:05
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня09:26
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери09:17
- Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»09:11
- Вячеслав Аброськин: Захарченко был «расстрелян» с 15 метров09:00
- Ранен один из «командиров» боевиков «ДНР» - «Джорж»08:48
- "Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта08:34
Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены
Согласно данным разведки, за прошедшие сутки на временно оккупированной территории Донбасса было уничтожено два боевика, а трое ранены.
Пресс-центр ООС констатировал, что 25 июня горячее всего было на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, передает "Диалог.UA".
"Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое", - отметили в штабе.
В течение текущих суток, 26 июня, боевики "Л/ДНР" также открывали огонь по позициям ВСУ на луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также противник бил из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединского на мариупольском направлении.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, РФ, ООС
- Погибли за свободу Украины от оккупации РФ: боевики на Донбассе убили двоих воинов ВСУ за сутки
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены
- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены11:31
- «МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»11:10
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе10:05
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня09:26
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери09:17
- Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»09:11
- Вячеслав Аброськин: Захарченко был «расстрелян» с 15 метров09:00
- Ранен один из «командиров» боевиков «ДНР» - «Джорж»08:48
- "Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта08:34
- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены11:31
- «МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»11:10
- Американские генетики разработали "технологию бессмертия"10:50
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе10:35
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Определились первые пары плей-офф ЧМ-201810:20
- Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?10:17
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе10:05
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек09:44
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?10:17
- Сидячий образ жизни опасен для женщин22:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Советы, как правильно тратить деньги15:11
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- Донецк вздрогнул от сильного взрыва