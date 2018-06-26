Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ

26.06.2018 17:26

Семилетний мальчик Никита, проживающий на территории «ДНР» рассказал, как помогает взрослым боевикам убивать украинских военных.

Блогер и журналист Александр Тверской на совей странице в соцсети отметил: «7-летний Никита из „ДНР“, но это уже не ребенок. Это потенциальный убийца. Человеческая единица. Функция. Послушайте тот ад, который вложил „русский мир“ в его голову. Есть ли у мальчика будущее? Большие сомнения».

В интервью для канала боевиков мальчик с гордостью заявляет, что «помогает» боевикам: «Я помогаю служить, помогаю в перестрелках. Как украинец не выбежал, мы берем и по нему „бум“ и все. Ему пи*дец».

Источник: donpress.com