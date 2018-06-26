«МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»

26.06.2018 11:10

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области отказываются «воевать» и разбегаются из «гетто». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают источники, среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях царят упаднические настроения и недовольство «руководством». Боевики «ДНР» стараются «сбежать из этого гетто». В настоящее время «МГБ ДНР» разыскивает «пропавших» «ротного» и 6 боевиков «ДНР».

Вот что сообщает источник:

«Слышал в Макеевке разговор орков: Пропал ротный и 6 абизян, мыгыбы е… т всех в части, ищет дезертиров, зряплату не платят 2 месяца, за идею нуегона… воевать Улыбаюсь. Довольный шо слон. Чуть не заржал после слов — ты понимаешь, шо они все тупо с…сь из этого гетто?».